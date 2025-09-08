Mediju prognozes liecina, ka Norvēģijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis premjerministra Jūnasa Gāra Stēres vadītais kreisais bloks.
Šodien 22:52
Prognozes liecina, ka Norvēģijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreisais bloks
Norvēģijas raidsabiedrību "TV2" un "NRK" prognozes liecina, ka pirmdien notikušajās Norvēģijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis premjerministra Jūnasa Gāra Stēres vadītais kreisais bloks.
Piecu partiju kreisais bloks izcīnījis nelielu vairākumu - 87 līdz 89 vietas 169 vietu parlamentā. Labējā opozīcija izcīnījusi 80 līdz 82 vietas, liecina mediju prognozes.
Jau ziņots, ka Norvēģijā pirmdien, 5. septembrī, notiek parlamenta vēlēšanas, kurā balsstiesības ir aptuveni 4 miljoniem pilsoņu. Jau sākotnējās aptaujas liecināja, ka sociāldemokrātiskā "Strādnieku partija", kuru vada premjerministrs Jūnass Gārs Stēre, varētu izcīnīt uzvaru. Veiksmīga iznākuma gadījumā Stēre, tāpat kā līdz šim, vadītu mazākuma valdību, kurai lēmumu pieņemšanai būs nepieciešams citu kreisi zaļā bloka partiju atbalsts.