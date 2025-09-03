Tramps ceturtdien runās ar Zelenski.
Pasaulē
Šodien 21:20
Tramps: drīzumā runāšu ar Zelenski un uzzināšu, ko darīsim tālāk
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien runās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, pavēstīja Baltā nama amatpersona.
"Man pavisam drīz būs saruna ar viņu, un es zināšu diezgan daudz, ko mēs darīsim," Tramps trešdien Ovālajā kabinetā Polijas prezidenta Karola Navrocka vizītes gaitā sacīja ziņu aģentūras AFP reportierim.
Baltā nama amatpersona vēlāk AFP sacīja: "Prezidents Tramps izteicās par Zelenski. Viņi runās rīt."
Tramps Ovālajā kabinetā atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņam ir kas sakāms Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, sacīja: "Man nav vēstījuma prezidentam Putinam. Viņš zina, kāda ir mana attieksme. Viņam ir jāpieņem lēmums. Es vai nu būšu apmierināts, vai nē. Ja nē, būs sekas."
Tramps sacīja, ka Krievija jau ir zaudējusi "simtiem miljardu dolāru", jo Indijai par Krievijas naftas iepirkšanu ir noteiktas sekundārās sankcijas.