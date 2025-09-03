Tramps plāno sarunas ar Putinu: mēs atradīsim labu risinājumu karam Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps pavēstījis, ka drīzumā plāno sazināties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
“Mēs esam veikuši ļoti stingras darbības, kā jūs zināt,” atbildot uz žurnālistu jautājumiem Baltajā namā sacīja Tramps. “Bet es ar viņu [Putinu] runāšu nākamo dažu dienu laikā, un mēs redzēsim, kas notiks. Es uzzināšu tieši, kas ir noticis.”
Tramps atkārtoti pauda, ka ir pārliecināts, ka “mēs atradīsim labu risinājumu karam Ukrainā.”
“Karš ir ļoti interesanta lieta. Tu nekad nezini, kā būs ar karu. Karš ir sarežģīts un bīstams, un kas par asiņainu jucekli. [..] Vienā vai otrā veidā, bet viņiem ir jābeidz nogalināt šos cilvēkus,” piebilda Tramps.
Vēlāk, kad viņam jautāja, vai viņam ir kāds vēstījums, ko nosūtīt Vladimiram Putinam, Tramps atbildēja, ka viņam tāda nav, jo Krievijas līderis “zina, kur es stāvu”.
“Viņš pieņems lēmumu šādā vai tādā veidā. Kāds būtu viņa lēmums, mēs vai nu būsim apmierināti ar to, vai neapmierināti. Un, ja mēs būsim neapmierināti, jūs redzēsiet, ka kaut kas notiks,” solīja Tramps.
Krievijas diktators trešdien preses konferencē Pekinā apstiprināja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka ASV prezidents Donalds Tramps lūdzis viņu tikties ar Zelenski.
"Runājot par to, Donalds man lūdza, ja iespējams, sarīkot šādu tikšanos. Es atbildēju: "Jā, tas ir iespējams." Nu, galu galā, ja Zelenskis ir gatavs, lai viņš atbrauc uz Maskavu, šāda tikšanās notiks," sacīja Putins.