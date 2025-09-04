"Šī būs pēdējā reize, kad vari atnākt!" Ar emocionālu vēstījumu klajā nāk "Kurts Coffee"
Nedēļas nogalē, 6. un 7. septembrī, vēl pēdējo reizi būs iespēja apmeklēt "Kurts Coffee" pie Vērmanes dārza.
""Kurts Coffee" pārstāj savu darbību. Diemžēl - gan darbinieku resursu, klientu apmeklētības un arī ģimenes apsvērumu dēļ. Un šī būs pēdējā reize, kad vari atnākt nobaudīt gardo "Kurts" kafiju," sociālajā vietnē "Facebook" raksta "Kurts Coffee" īpašniece un Kurta Olivera māte Ketija Karlsone.
"Tieši es - Kurta mamma - strādāšu 6. un 7.septembrī namiņā pie Vērmanes dārza, lai noslēgtu šo ciklu. Iedzersim kopā kafiju un pārmīsim kādu mīļu vārdu," aicina Ketija.
Viņa arī pateicas ikvienam, kas ir atbalstījuši un palīdzējuši Kurtam, un bilst, ka brīvdienās nopirkt varēs arī pēdējos džemperus, T-kreklus un cepures.
Atgādinām, ka savulaik Rīgā atradās vairāki "Kurts Coffee" namiņi, kas tika izveidoti ar cēlu mērķi - visus ienākumus novirzīt smagi slimā dēliņa Kurta Olivera rehabilitācijai.
Kā iepriekš intervijā žurnālam "Ieva" atzina Ketija, esot smagi: "Ir žēl Kurta. Jo – kāpēc tas viss tika darīts? Mērķa dēļ – lai iedvesmotu citus vecākus. [..] Jautājums ir – kur bija mūsu klienti, kāpēc viņi nenāca? Mēs ļoti centāmies. Šajā projektā, kas tika radīts Kurtam, mēs ar vīru ielikām ļoti daudz laika, enerģijas un mīlestības, un par to man ir visvairāk žēl. Taču kādā brīdī sapratām, ka tas no mums prasa pārāk daudz resursu – ar tiem, virzot citas savas idejas, mēs noteikti varētu nopelnīt vairāk, kas Kurta dēļ ir ļoti svarīgi. "
Jāpiebilst, ka Ketija šobrīd darbojas uzņēmējdarbības jomā - viņa ir atklājusi vairākus skaistumkopšanas salonus "Auch".