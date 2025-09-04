Absurds Ādažu vidusskolā: sākas pieteikšanās pulciņiem, bet nav vēl nemaz stundu saraksta
Situācija Ādažu vidusskolā šobrīd esot absurda - norit pieteikšanās interešu izglītības nodarbībām, bet stundu saraksts joprojām nav zināms, tā Jauns.lv skaidro kāda nobažījusies māmiņa.
Pieteikšanās interešu izglītības nodarbībām sākās trešdien, 3. septembrī. Lai arī tā ilgs līdz 12. septembrim, sieviete skaidro, ka jāpiesakās esot uzreiz, jo citādi vēlāk vietu nebūs. Viņasprāt, situācija esot absurda, jo kā var pieteikt nodarbībām, ja nezina, cikos beigsies stundas. Tāpat arī jau iepriekšējos gados esot bijušas situācijas, kad pēkšņi mainīts stundu saraksts, kas ietekmējis bērnam iespējas turpināt izvēlēto pulciņu.
Ādažu vidusskolas direktore Solvita Vasiļevska Jauns.lv nenoliedz, ka šajā mācību gadā nedaudz ir ieildzis stundu saraksta sagatavošanas process. "Šādu situāciju radījuši vairāki apstākļi. Kā vienu no tiem varu norādīt, ka ir vecāki, kuri savus bērnus mācībām skolā pieteica tikai augusta pēdējā nedēļā vai pat pēdējās dienās, kas attiecīgi ir ietekmējis klašu un grupu komplektāciju, ietekmējot arī pedagogu slodzi. Jāmin arī visiem zināmā situācija ar valstī esošo pedagogu trūkumu, jo arī Ādažu vidusskola bija viena no izglītības iestādēm, kas vēl augusta beigās aizpildīja trūkstošās pedagogu vakances, tādējādi tika veiktas izmaiņas iepriekš sagatavotajā stundu saraksta projektā."
Vasiļevska piekrīt, ka šādā situācijā interešu izglītības nodarbību izvēle var būt sarežģītāka, bet vienlaikus viņa uzsver, ka skolas piedāvātās interešu izglītības programmas tiek piedāvātas pēc mācību procesa norises, kas netraucē pieteikties programmās, ja arī kāda mācību stundas mainīsies vietām.
Tam gan nepiekrīt māmiņa, norādot, ka interešu izglītības nodarbības tiek piedāvātas dažādos laikos - jā, esot tādas, kas tiek nodrošinātas laikā, kad stundas noteikti būs beigušās, bet esot arī tādas, kas ieplānotas, piemēram, pulksten 14.00. Otrajā gadījumā nav zināms, vai bērnam šajā laikā patiesi būs beigušās stundas, jo lielākajām klasēm mēdzot beigties arī 15.30.
"Vienmēr esam uzklausījuši un gatavi uzklausīt vecākus, lai meklētu labākos risinājumus skolēnu vajadzībām. Vēlamies atvainojamies par sagādātajām neērtībām un apņemamies pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie stundu saraksta izveides, lai visiem veiksmīgi iesāktos jaunais mācību gads," skaidro Ādažu vidusskolas direktore.