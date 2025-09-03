Tramps: Ķīnas parāde bija ļoti iespaidīga - viņi zināja, ka es skatījos
ASV prezidents Donalds Tramps, vaicāts par militāro parādi Pekinā, norādīja, ka viņam šķita, ka tā bija "skaista ceremonija" un "ļoti, ļoti iespaidīga".
"Bet es sapratu, kāpēc viņi to darīja," viņš piebilda. "Viņi cerēja, ka es skatīšos. Un es skatījos,” žurnālistiem sacīja Tramps. "Manas attiecības ar visiem viņiem ir ļoti labas. Mēs noskaidrosim, cik labas tās ir nākamo nedēļu laikā."
Tāpat viņam tika vaicāts, kāpēc kopš viņa stāšanās amatā nav bijusi "neviena ASV rīcība" pret Krieviju, uz ko Tramps atbildēja, norādot uz ASV sankcijām Indijai par tās turpinātajām Krievijas naftas iegādēm. "Vai jūs to saucat par nekādu rīcību? Un es vēl neesmu veicis otro fāzi. Vai trešo fāzi," viņš saka.
Vēlāk, jautāts, vai viņam ir kāds vēstījums, ko nosūtīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, Tramps atbildēja, ka viņam tāda nav, jo Krievijas līderis "zina, kur es stāvu". "Viņš pieņems lēmumu šādi vai tādi. Kāds būtu viņa lēmums, mēs vai nu būsim apmierināti ar to, vai neapmierināti. Un, ja mēs būsim neapmierināti, jūs redzēsiet, ka kaut kas notiks."
"Nododiet manus sirsnīgākos sveicienus Vladimiram Putinam un [Ziemeļkorejas līderim] Kimam Čenunam, kamēr jūs plānojat sazvērestību pret ASV," Tramps rakstīja sociālajā tīklā "Truth Social", vērsdamies pie Ķīnas Tautas Republikas priekšsēdētāja Sji Dzjiņpina.