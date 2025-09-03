Kremlis noliedz, ka plāno sazvērestību pret Amerikas Savienotajām Valstīm
Pēc Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidenta Donalda Trampa izteikumiem par to, ka Krievija, Ķīna un Ziemeļkoreja "sazvērējušās pret ASV", savu komentāru par Baltā nama saimnieka teikto paudis Kremlis.
"Nododiet manus sirsnīgākos sveicienus [Krievijas prezidentam] Vladimiram Putinam un [Ziemeļkorejas līderim] Kimam Čenunam, kamēr jūs plānojat sazvērestību pret ASV," Tramps rakstīja sociālajā tīklā "Truth Social", vērsdamies pie Ķīnas Tautas Republikas priekšsēdētāja Sji Dzjiņpina. "Daudzi amerikāņi gāja bojā, cīnoties par Ķīnas uzvaru un slavu. Ceru, ka viņi tiks godāti un pieminēti, kā pienākas," piebilda Tramps.
Pēc šiem izteikumiem reaģējis arī Kremlis un Krievijas ārpolitikas padomnieks Jurijs Uškakovs Krievijas valsts televīzijā apgalvojis, ka Trampa bažām nav pamata. „Es gribu pateikt, ka neviens nav sazvērējies, neviens nav plānojis nekādu rīcību vai sazvērestību. Neviens no šiem trim līderiem pat nepieļāva tādu domu,” pauda Jurijs. „Es gribu teikt, ka visi saprot ASV lomu un Trampa lomu pašreizējā starptautiskajā situācijā,” pauda Kremļa pārstāvis.
Jau ziņots, ka trešdien, 3. septembrī, Pekina aizvadīja dārgāko parādi savas valsts vēsturē, demonstrējot savu militāro spēku un jaunākos ieročus un tehnoloģijas. Tāpat parāde iezīmēja pirmo reizi, kad vienkopus tikās trīs redzamākie autoritāro valstu vadītāji - Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns.
Trīs līderi parādē kopīgi soļoja pa sarkano paklāju Tiaņaņmeņas laukumā, simboliski demonstrējot vienotību laikā, kad attiecības ar Rietumiem ir saspringtas. Sji Dzjiņpins sveica abus sabiedrotos, uzrunā norādot: “Cilvēce atkal stāv izvēles priekšā – starp dialogu vai konfrontāciju, mieru vai karu.” Tāpat viņš paziņoja, ka “Ķīnas nācijas atdzimšana ir neapturama”, uzsverot Ķīnas vēlmi uzņemties vadošo lomu pasaulē.
Pirms parādes Sji aicināja savus sabiedrotos novērst "vēsturisku traģēdiju" atkārtošanos, piemēram, Ķīnas karu ar Japānu Otrā pasaules kara laikā, kad bojā gāja vairāk nekā 80 miljoni ķīniešu. Savā runā Ķīnas prezidents izvairījās no jebkādas tiešas atsauces uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) vai strīdīgiem jautājumiem, piemēram, Ķīnas iecerēm pakļaut Taivānu, Krievijas uzsākto karu Ukrainā vai ASV noteiktajiem muitas tarifiem.
Militārā parāde Ķīnā
