Baltais nams publicējis video, kas daudziem licies dīvains: "Tramps ir miris?"
"Mēs visi padomājām to pašu – viņš taču ir miris?" raksta kāds vīrietis zem Baltā nama "Instagram" video, kas daudziem licis samulst.
Vakar Baltais nams savā “Instagram” kontā publicēja video, kurā atklātas 11 ASV prezidenta Donalda Trampa dzīves mācības. Taču daudziem video nenolasījās kā iedvesmojošs, bet gan kā skumjš un veltīts viņa piemiņai.
Lietotāja “kaitiegrossbard” raksta: “Aleksa, atskaņo Sāras Maklahlanas dziesmu "I Will Remember You".” “Donzomandingo” piebilda: “Vai Tramps… kāpēc tas izskatās kā viņa piemiņai veltīts video?”, bet Marija Eskivela iesmējusies, rakstot: “Vai šis ir nekrologs?” Komentāru sadaļā parādās arī "R.I.P." ieraksts, kas nozīmē "rest in peace" jeb "mierpilnu atdusu". Daudzi komentējuši arī smejošās emocijzīmes.
Zem šī video šobrīd ir daudz negatīvu komentāru veltītu Trampam, lai gan netrūkst arī tādu, kas pauž viņam atbalstu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka nedēļas nogalē sociālajos tīklos sāka izplatīties teorijas par Trampa veselību pēc tam, kad vairākas dienas viņš nebija publiski redzams. Platformā "X" populārs kļuva tēmturis #TrumpIsDead jeb "Tramps ir miris", kad dažādi konti sāka norādīt uz to, ka oficiālie valdības avoti nepublicē jaunus Trampa video vai fotomateriālus.
Svētdien viņš paziņoja, ka nekad dzīvē nav juties labāk: “Vašingtona ir noziegumu brīvā zona,” viņš piebilda, atsaucoties uz nesenajiem pasākumiem cīņā pret noziedzību pilsētā.