Sociālie tīkli pārpludināti ar spekulācijām par Trampa veselību: ASV prezidents sniedz paziņojumu
Sociālajos tīklos nedēļas nogalē izplatījās spekulācijas par ASV prezidenta Donalda Trampa veselības stāvokli pēc vairākām klusuma dienām no viņa puses. Tramps beidzot atbildējis uz šīm baumām.
Svētdien Tramps paziņoja, ka nekad dzīvē nav juties labāk, tādējādi apklusinot vairākas dienas ilgušās baumas par viņa veselību.
“Vašingtona ir noziegumu brīvā zona,” viņš piebilda, atsaucoties uz nesenajiem pasākumiem cīņā pret noziedzību pilsētā.
Sociālie tīkli izplatīja teorijas par Trampa veselību pēc tam, kad vairākas dienas viņš nebija publiski redzams. Platformā X populārs kļuva tēmturis #TrumpIsDead, kad dažādi konti sāka norādīt uz to, ka oficiālie valdības avoti nepublicē jaunus Trampa video vai fotomateriālus.
Tomēr sestdien Tramps tika pamanīts, pametot golfa laukumu Virdžīnijā kopā ar savu mazmeitu, kas kliedēja baumas.
Nepatiesas baumas par Trampa nāvi sociālajos tīklos nav jaunums – šādi apgalvojumi ik pa laikam atkārtojas vietnēs “X” un “Reddit”. Pēc platformas “Grok” datiem, līdz sestdienas rītam ar šīm spekulācijām bija iesaistījušies vairāk nekā 1,3 miljoni lietotāju.
Papildus runām par nāvi lietotāji sprieda arī par Trampa veselību, izvirzot teorijas par viņa rokām, sasitumiem uz ķermeņa un faktu, ka viņš vairs nevalkā kaklasaiti.
Viena no šīm teorijām apstiprinājās jūlijā, kad Baltais nams skaidroja, ka prezidentam diagnosticēts kāju pietūkums un sasitums labajā rokā. Fotogrāfijās bija redzami pietūkuši potītes locītavu rajoni, kā arī bieza grima kārta, kas klāja rokas sasitumu.
Baltā nama pārstāve Karolīna Levita, preses konferencē nolasot Trampa ārsta vēstuli, sacīja, ka kāju pietūkumu izraisījis “izplatīts vēnu veselības traucējums”, bet rokas zilums radies no daudzo rokasspiedienu skaita.