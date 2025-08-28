Francijā šūpojas premjera Fransuā Beirū krēsls. Nacionālā apvienība negrasās palīdzēt glābt valdību
Francijas Nacionālā apvienība (RN) ceturtdien noraidīja kompromisu par budžetu, kas tiek piedāvāts, lai nodrošinātu premjerministra Fransuā Beirū palikšanu amatā. 8.septembrī Francijas parlaments balsos par uzticību valdības vadītājam. Beirū izsludinājis balsojumu pēc vairāku mēnešu strupceļa, kas iestājies budžeta dēļ, valdībai cenšoties samazināt tēriņus.
Taču, tā kā nacionālkonservatīvie un galēji kreisie solījuši viņu neatbalstīt, analītiķi uzskata, ka Beirū, visticamāk, amatu zaudēs. "Par vēlu. Premjerministra kungs, jūs esat palaiduši garām daudzas iespējas izveidot budžetu, kas būtu izdevīgs franču tautai," televīzijai TF1 sacīja RN līdera vietnieks Sebastjēns Šenī. "Lapa ir pāršķirta. Dialogs ir pagātne."
Beirū trešdien vēlu vakarā paziņoja, ka, sākot ar pirmdienu, aicinās partiju līderus uz sarunām. Premjers pauda gatavību sākt sarunas ar nosacījumu, ka partijas apņemsies īstenot taupības pasākumus, lai samazinātu Francijas parādus. Beirū arī sacīja, ka vasarā nav vērsies pie partiju līderiem, jo viņi bijuši "atvaļinājumā", un šis paziņojums sadusmojis Šenī.
"Šis paziņojums ir ne tikai neadekvāts, bet, ņemot vērā, ka tas nāk no cilvēka, kas 50 gadus slaistījies politikā, tas ir diezgan mulsinoši," sacīja Šenī. RN līderi nākamnedēļ piedalīsies sarunās ar Beirū, apliecināja partijas līderis Žordans Bardela, vienlaikus norādot, ka šāds dialogs ir "neauglīgs un ārkārtīgi novēlots". Trešdienas vakarā Bardela atkārtoja savas partijas aicinājumu prezidentam Emanuelam Makronam atlaist parlamentu vai atkāpties, norādot, ka tas ir "vienīgais risinājums, lai izkļūtu no politiskā strupceļa".
Kreiso radikāļu partija "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) paziņoja, ka tā sarunās nākamnedēļ nepiedalīsies. "LFI šogad jau iesniegusi astoņus priekšlikumus par neuzticības izteikšanu valdībai," "X" atgādināja LFI nacionālais koordinators Manuels Bompārs. "Tāpēc mums nav nodoma piedalīties glābšanas operācijā, ko tagad mēģina uzsākt premjerministrs."
Gaidāms, ka arī zaļie boikotēs sarunas. Zaļo līdere Marina Tondeljē pauda, ka neredz jēgu sarunām ar premjerministru, "kas tur ir tikai uz dažām dienām".
Ja Beirū zaudēs balsojumā, viņam kopā ar visu valdību būs jāatkāpjas. Makrons varētu viņu atkārtoti iecelt amatā. Vai arī viņš varētu izvēlēties jaunu kandidātu, kas būtu jau septītais Makrona premjerministrs kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2017.gadā.
Makrons arī varētu izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas, lai izkļūtu no politiskā strupceļa, kurā Francija atrodas jau ilgāk nekā gadu.