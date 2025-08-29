Nacionālboļševiks Beness Aijo Maskavā uz policistiem kliedz: “Fašisms neizdosies!”
Bēdīgi slavenais Latvijas nacionālboļševiks Beness Aijo, kurš kopš 2015. gada dzīvo Krievijā un kuram Latvijā piespriests cietumsods, nule sociālajos tīklos izgaismojies kādā Maskavā uzņemtajā video, kur viņš uz Krievijas tiesu izpildītājiem, tiesas pārstāvjiem un policistiem kliedz: “Fašism ņeprojdzet!” (“Fašisms neizies cauri!”) Viņš protestēja pret kāda mājas iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem.
“Instragram” konts “activatica_org” vēsta, ka Maskavā nelikumīgi izmet strādniekus no vienīgās dzīvesvietas Dubininskas ielas 57. nama: “Trešdienas rītā uz Dubininskas ielā ieradās tiesu izpildītāji, lai izliktu iemītniekus - bijušos fabrikas darbiniekus, kuri gadu desmitiem strādāja uzņēmumā, ražojot vilnas audumu armijas šineļiem.
Maskaviešus izmet no dzīvokļiem
Kā vēsta Maskavas sabiedriskā organizācija “Darba grupa par mājokļiem”, jau 2012. gadā tiesa lēma, ka pašvaldība iedzīvotājiem nelikumīgi atņēmusi dzīvokļu orderus, bet tagad šis spriedums tiek ignorēts.
Mājas iemītnieki centās apturēt tiesu izpildītājus. “Mēs stāvēsim līdz galam un nepieļausim izlikšanu,” paziņoja viens no iedzīvotājiem. “Esam piespiedu kārtā pārvietoti no Groznijas, šeit šo mājokli esam nopelnījuši ar smagu darbu, bet tagad mums atņem pēdējo,” piebilda cita iemītniece. Protestētāju vidū bija arī Beness Aijo:
Neraugoties uz protestiem, tiesu izpildītāji tomēr izmeta cilvēkus, tostarp pensionārus un bērnus, no mājas. Nama ieejas durvis pēc tam aizmetināja municipālā uzņēmuma “Žilišņik Danilovskova rajona” darbinieki.
Šis izlikšanas stāsts ilgst jau vairākus gadus – pirmās piespiedu darbības sāka 2020. gadā. Mājas iemītnieki ir bijušie fabrikas “Krasnij sukonsčik” darbinieki, kuri savulaik saņēma dzīvokļus no uzņēmuma. Fabrika bija pazīstama ar savu produkciju – tieši tās strādnieki auda paklāju celiņus Kremļa zālēm.
Kad 2018. gadā uzņēmumu likvidēja un māju nodeva pilsētas īpašumā, daļa iedzīvotāju saņēma jaunus dzīvokļus. Pārējiem tika paziņots, ka viņiem pienākas tikai “pagaidu mājoklis”. Tagad Maskavas pašvaldība atzinumi, ka ēka Dubininskas ielā 57 ir avārijas stāvoklī un tās iemītniekiem jāatstāj dzīvokļi.
Protestētāju pret šādu ēkas atbrīvošanu no cilvēkiem izcēlās Beness Aijo, kurš, pēc visa spriežot, šajā namā nedzīvo, bet bija ieradies aizstāvēt ļaudis, kuriem vairs nav kur dzīvot. Video redzams, ka Beness Aijo visu cītīgi filmē viedtālrunī, likumsargiem bļauj virsū, ka viņi īstenoto genocīdu pret krievu tautu un strādniecību. Viņš sanākušos uzkurina kliedzot, ka fašisms neizdosies.
“Melnais Ļeņins”
Beness Aijo, arī pazīstams kā “Melnais Ļeņins”, ir Latvijā dzimis nacionālboļševiku aktīvists, kurš kopš 2015. gada dzīvo Krievijā. Viņa māte ir Latvijas krieviete, bet tēvs - ugandietis, kurš savulaik studēja PSRS. Beness Aijo ir bijis iesaistīts vairākās pretrunīgās aktivitātēs, tostarp piedalījies prokrieviskos nemieros Ukrainā un piedalījies militārajās operācijās Donbasā. Latvija ir izsludinājusi viņu meklēšanā par aicinājumiem vardarbīgi gāzt Latvijas valdību un likvidēt valsts neatkarību.
2020. gadā Beness Aijo tika aizturēts Krievijas Arhangeļskas apgabalā, kur viņš bija ieradies, lai atbalstītu vides aktīvistus, kas iebilda pret atkritumu poligona būvniecību. Pēc īsas aizturēšanas viņš tika atbrīvots un vēlāk lūdza Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam piešķirt viņam politisko patvērumu. Krievija viņam piešķīra politisko patvērumu 2020. gada oktobrī, bet Latvijas valdība 2023. gadā atņēma viņam Latvijas pilsonību, reaģējot uz viņa Krievijas pilsonības iegūšanu. Latvijas tiesa 2021. gadā piesprieda Benesam Aijo divu ar pusi gadu cietumsodu par aicinājumiem likvidēt Latvijas neatkarību.
Pašlaik Beness Aijo dzīvo Krievijā un ir aktīvs politiskajā dzīvē, piedaloties dažādās aktivitātēs, tostarp vides aizsardzības pasākumos un protestos pret cilvēku izlikšanu no dzīvokļiem, viņš sevi pozicionē kā Krievijas komunistiskās partijas pārstāvi.