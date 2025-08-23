Ukrainas Neatkarības dienā Kijivu apmeklēs ASV īpašais sūtnis Kīts Kellogs
ASV īpašais sūtnis Ukrainas un Krievijas jautājumos Kīts Kellogs sestdien dosies uz Kijivu, lai piedalītos Ukrainas Neatkarības dienas svinībās, sociālo mediju platformā "X" pavēstīja ziņu aģentūras "Reuters" žurnālists Greiems Sleterijs.
"Saskaņā ar avotu informāciju sūtnis Ukrainas jautājumos Kīts Kellogs rīt dosies uz Kijivu, lai piedalītos Neatkarības dienas lūgšanu brokastīs/ceremonijās," piektdien rakstīja žurnālists.
Viņš informēja, ka Kellogs arī apspriedīs ar Ukrainas līderiem šīs nedēļas diplomātiskos centienus. ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks padomnieku sanāksmē ir apsprieduši drošības garantijas Ukrainai. Puses plāno galīgi izstrādāt šo garantiju modeli līdz nākamās nedēļas beigām.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kopīgā preses konferencē Kijivā piektdien apliecināja, ka Ukrainai tiks sniegtas divu līmeņu drošības garantijas.
Pirmais līmenis ir miera līguma vai uguns pārtraukšanas vienošanās noslēgšana līdz ar Ukrainas Bruņoto spēku pastiprināšanu, savukārt otrajā līmenī jau būs ASV un Eiropas valstu garantijas, sacīja Rite.