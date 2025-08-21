Vispirms drošības garantijas, tad samits ar Putinu, uzstāj Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka viņš varētu tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet tikai pēc tam, kad Kijivas sabiedrotie būs vienojušies par drošības garantijām Ukrainai.
"Mēs vēlamies gūt sapratni par drošības garantiju arhitektūru septiņu līdz desmit dienu laikā," Zelenskis trešdien teica vairāku mediju žurnālistiem. Viņa sacītais tika publicēts ceturtdien.
"Mums ir jāsaprot, kura valsts būs gatava ko darīt katrā konkrētā brīdī," klāstīja Ukrainas prezidents.
Sabiedroto grupa Lielbritānijas un Francijas vadībā veido militāru koalīciju, lai atbalstītu garantijas.
Tiklīdz būs panākta vienošanās par drošības garantiju aprisēm, ASV prezidents Donalds Tramps vēlas, lai notiek Putina un Zelenska divpusēja tikšanās, sacīja Ukrainas prezidents.
Tikšanās ar Krievijas diktatoru būtu jārīko kādā neitrālā Eiropas valstī, sacīja Zelenskis, izslēdzot iespēju tikties ar Putinu Maskavā.
"Šveice, Austrija - mēs piekrītam. Turcija mums ir NATO valsts un Eiropas daļa. Un mēs neesam pret," Zelenskis sacīja par iespējamām tikšanās vietām.
Viņš piebilda, ka jautājums par Budapeštu kā tikšanās vietu "nav vienkāršs", jo Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir pret atbalstu Ukrainai karā ar Krieviju.
"Tas nav vienkārši, jo ir visu Eiropas valstu vienotība, lai atbalstītu Ukrainu šajā karā. Un godīgi pateiksim, ka Budapešta mūs neatbalstīja. Es nesaku, ka Orbāna politika bija pret Ukrainu, bet tā bija pret Ukrainas atbalstīšanu," skaidroja Zelenskis.
Viņš piebilda, ka nevēlas, lai Ķīnai būtu kāda loma Ukrainas drošības garantēšanā, atgādinot par Pekinas atbalstu Maskavai.
"Mums nav vajadzīgi garanti, kas nepalīdz Ukrainai un nepalīdzēja Ukrainai laikā, kad mums tas patiešām bija vajadzīgs," sacīja Zelenskis.