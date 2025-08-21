Lavrovs: jebkādas sarunas par drošības garantijām Ukrainai, kurās netiek iesaistīta Maskava, ir "ceļš uz nekurieni"
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs trešdien žurnālistiem sacīja, ka jebkuras diskusijas par drošības garantijām Ukrainai, kurās netiek iesaistīta Maskava, būs “ceļš uz nekurieni” un nespēs risināt to, ko Maskava dēvē par kara “saknes cēloņiem”.
“Esmu pārliecināts, ka Rietumos, un jo īpaši ASV, ļoti labi saprot, ka nopietni apspriest drošības garantijas, neiesaistot Krieviju, ir utopija — ceļš uz nekurieni,” sacīja Lavrovs, spītīgi norādot, ka Krievijai nav plānu atkāpties no savas nostājas “aizstāvēt savas leģitīmās intereses”, vēsta "The Moscow Times".
Viņa piezīmes izskanēja laikā, kad NATO dalībvalstu augstākie militārie vadītāji trešdien noturēja virtuālu sanāksmi, lai apspriestu drošības garantijas Ukrainai kā daļu no iespējama miera līguma starp Kijivu un Maskavu.
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš pirmdien Baltajā namā tikās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir gatavs pieņemt kaut kāda veida garantijas Ukrainai.
Tagad uzmanība tiek pievērsta tam, kādas konkrētas saistības Ukrainas Rietumu sabiedrotie ir gatavi uzņemties, lai nodrošinātu valsts drošību pēc kara, bažās, ka Krievija varētu uzbrukt atkārtoti. Tramps ir ierosinājis, ka ASV atbalsts varētu ietvert pretgaisa aizsardzību, taču viņš izslēdza iespēju nosūtīt amerikāņu karaspēku.
Diskutēts par iespēju izvietot Francijas un Lielbritānijas karaspēku, lai gan Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers otrdien teica, ka ir priekšlaicīgi runāt par britu karavīru nosūtīšanu uz fronti.
Tramps, kurš bija solījis izbeigt karu Ukrainā savas prezidentūras pirmajās dienās, šonedēļ atzina, ka to izdarīt ir daudz grūtāk, nekā viņš sākotnēji bija domājis.
Kamēr Zelenskis ir apstiprinājis savu gatavību tikties ar Putinu, Kremlis vēl nav paziņojis, vai aktīvi iesaistīsies šāda samita plānošanā.
Lavrovs arī kritizēja Eiropas līderus, kuri šonedēļ kopā ar Zelenski apmeklēja Balto namu, nosaucot viņu centienus par “neveikliem mēģinājumiem” ietekmēt Trampu un apsūdzot viņus, ka viņi nepiedāvā nekādu konstruktīvu risinājumu.