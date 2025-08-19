Neesmu pārliecināts, ka Putins vēlas mieru, atklāj Makrons
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien pauda piesardzīgu attieksmi pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina iespējamo samitu, kā arī sacīja, ka viņš nav pārliecināts par to, ka Putins vēlas mieru.
Zelenska un Putina tikšanās būtu solis uz priekšu, Makrons teica žurnālistiem pēc Trampa, Zelenska un Eiropas līderu tikšanās Baltajā namā.
"Vai es domāju, ka tā varētu būt izšķiroša? Es joprojām esmu ļoti piesardzīgs," atzina Makrons, uzsverot, ka darbs vēl ne tuvu nav pabeigts.
"Ir Amerikas prezidents un Ukraina, kas vēlas mieru. Es neesmu pārliecināts par Putinu," uzsvēra Francijas prezidents.
"Man ir vislielākās šaubas par Krievijas prezidenta vēlmi pēc miera. Viņa galvenais mērķis ir ieņemt pēc iespējas vairāk teritorijas, vājināt Ukrainu, lai Ukraina pati par sevi nebūtu dzīvotspējīga vai būtu Krievijas ietekmes sfērā. Tas ir diezgan acīmredzams ikvienam," norādīja Makrrons.
Viņš teica, ka Tramps tic, ka viņš var panākt vienošanos, un uzskata, ka Putins arī vēlas mieru.
"Bet, ja process tiek noraidīts, mēs visi esam vienisprātis, ka sankcijas [Krievijai] būs jāpastiprina, un jebkurā gadījumā mums būs jāieņem nostāja, kas izdarītu lielāku spiedienu uz Krieviju, lai tā atgrieztos pie sarunu galda," sacīja Makrons.
"Būtībā par to šodien tika panākta vienošanās. Tas ir tikai viens solis. Es negatavojos pasludināt uzvaru, bet, kad es skatos uz to, kur mēs bijām pirms dažiem mēnešiem, un kur mēs esam tagad, es esmu ļoti apmierināts ar gūto progresu," teica Francijas prezidents.
Jau ziņots, ka Tramps pirmdien pēc tikšanās ar Zelenski un Eiropas līderiem Baltajā namā un telefonsarunas ar Putinu paziņoja, ka sācis gatavot Zelenska un Putina samitu.