Skandalozais “TV Rain” atkal šokē - tiešraidē no Zelenska vizītes ASV nosauc Ukrainas valdību par “Kijivas režīmu”
Krievijas neatkarīgā televīzijas kanāla "TV Rain" tiešraidē, ziņojot par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīti ASV, radās neveikls moments – raidījuma moderatore pārteicās un gandrīz izmantoja Kremļa propagandā bieži lietoto apzīmējumu “Kijivas režīms”.
Atsaucoties uz ASV medija “Axios” pausto, ka Zelenska apģērbs Baltā nama vizītei jau iepriekš tika saskaņots starp ASV un Ukrainas pusēm un bija zināms, ka viņš ieradīsies žaketē, "TV Rain" diktore tiešraides laikā gandrīz izteica Kremļa propagandā bieži lietoto apzīmējumu “Kijivas režīms”. Ar šo frāzi tiek pausta doma, ka Ukraina ir neleģitīma valsts un tās prezidents Volodimirs Zelenskis – neleģitīms līderis. Diktore centās steigā labot sacīto, taču tas notika visai neveikli.
Šis neveiklais fragments no “TV Rain” ātri nonāca sociālajos tīklos, izraisot plašas diskusijas.
Дождь в прямом эфире называет Зеленского главой киевского режима.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) August 18, 2025
Вы совсем не палитесь выблядки? pic.twitter.com/kv47acsh8R
NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš paziņojis, ka padome šo spriedumu pārsūdzēs, uzsverot nopietnus iebildumus pret tiesas argumentāciju.
2022. gadā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēma anulēt apraides atļauju Latvijā strādājošajai Krievijas neatkarīgajai TV programmai "TV Rain". Lēmums par apraides licences anulēšanu tika pieņemts saistībā ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.