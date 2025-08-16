ASV pirmā lēdija Melānija Trampa vīram Aļaskā nepievienojās.
Šodien 11:18
Melānija Trampa nodevusi Putinam personīgu vēstuli, ziņo mediji
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa caur ASV prezidentu Donaldu Trampu nodevusi Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam personīgu vēstuli, kurā skarts jautājums par Krievijas nolapupītajiem ukraiņu bērniem, ziņo medijs "Reuters", atsaucoties uz avotiem Baltajā namā.
Vēstuli Putinam Aļaskā personīgi nodeva Tramps, jo Melānija viņam šajā braucienā nepievienojās. ASV jau martā solīja strādāt pie tā, lai atgrieztu mājās Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus. Tolaik Tramps solīja "cieši sadarboties" ar Krievijas un Ukrainas pusēm, lai nodrošinātu, ka šie bērni atgriežas mājās".
Jau ziņots, ka kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma no Ukrainas neokupētajām teritorijām tika nolaupīti vismaz 17 tūkstoši bērnu, kas tika pārvesti uz Krieviju. Šīs “akcijas” arhitekte bija Krievijas “bērnu tiesību pilnvarotā pārstāve” Marija Ļvova Belova. Pēc izmeklēšanas Starptautiskā Krimināltiesa izdeva Marijas Ļvovas-Belovas un Vladimira Putina aresta orderi par noziegumiem pret cilvēci.