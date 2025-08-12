Eiropas Savienības līderi nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu par Ukrainu
Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji, tostarp Ministru prezidente Evika Siliņa, otrdien, 12. augustā, nākuši klajā ar paziņojumu par Ukrainu.
Tajā uzsvērts, ka Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa centienus izbeigt Krievijas agresijas karu un panākt taisnīgu un ilgstošu mieru un drošību Ukrainai, liecina Ministru kabineta publiskotā informācija.
Eiropas Savienības līderi ir solidāri ar Ukrainas tautu, vienoti par diplomātisku risinājumu, kas aizsargā Ukrainas un Eiropas būtiskās drošības intereses, tā akcentēts paziņojumā.
Eiropas Savienības valstu vadītāju paziņojums par Ukrainu 2025. gada 12. augustā
Mēs, Eiropas Savienības līderi, atzinīgi vērtējam prezidenta Trampa centienus izbeigt Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un panākt taisnīgu un ilgstošu mieru un drošību Ukrainā.
Taisnīgam un ilgstošam mieram, kas nodrošina stabilitāti un drošību, ir jārespektē starptautiskās tiesības, tostarp neatkarības, suverenitātes, teritoriālās nedalāmības principi un noteikums, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku.
Ukrainas tautai ir jābūt brīvībai pašai lemt par savu nākotni. Lēmumus par ceļu uz mieru Ukrainā nevar pieņemt bez Ukrainas. Jēgpilnas sarunas var notikt tikai pamiera vai karadarbības intensitātes samazināšanas apstākļos.
Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ietekmē ne tikai Eiropas, bet arī starptautisko drošību. Mēs esam vienisprātis, ka diplomātiskam risinājumam ir jānodrošina gan Ukrainas, gan Eiropas būtiskās drošības intereses.
Eiropas Savienība, sadarbojoties ar ASV un citiem līdzīgi domājošiem partneriem, turpinās sniegt politisko, finansiālo, ekonomisko, humāno, militāro un diplomātisko atbalstu Ukrainai, kamēr tā īsteno savas neatņemamās tiesības uz pašaizsardzību. Tā arī turpinās uzturēt un piemērot ierobežojošus pasākumus pret Krievijas Federāciju.
Ukraina, kas spēj efektīvi aizsargāt sevi, ir neatņemama jebkādu nākotnes drošības garantiju sastāvdaļa. Eiropas Savienība un dalībvalstis ir gatavas sniegt vēl lielāku ieguldījumu drošības garantijās, balstoties uz savu kompetenci un spējām, ievērojot starptautiskās tiesības un pilnībā respektējot atsevišķu dalībvalstu drošības un aizsardzības politiku, kā arī ņemot vērā visu dalībvalstu drošības un aizsardzības intereses.
Eiropas Savienība uzsver Ukrainas neatņemamās tiesības pašai izvēlēties savu likteni un turpinās atbalstīt Ukrainu tās ceļā uz dalību ES.
Piezīme: Ungārija šim paziņojumam nav pievienojusies.