Mercs: "Mēs teicām prezidentam Trampam, ka Eiropas un Ukrainas drošības pamatintereses ir jāaizsargā"
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs trešdien paziņoja, ka Ukrainas, tās Eiropas sabiedroto un ASV prezidenta Donalda Trampa pozīcijas ir lielā mērā vienotas pirms Aļaskā piektdien plānotās tikšanās starp Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Un es varu teikt, ka mēs bijām ļoti vienisprātis gan par sākuma pozīcijas novērtējumu, gan par sasniedzamo mērķi piektdien," pavēstīja Mercs preses konferencē pēc Trampa un Eiropas līderu videokonferences.
Mercs sacīja, ka Trampam piektdien ar Putinu būtu jāapspriež Ukrainas un Eiropas drošības interešu jautājums.
"Aļaskā Eiropas un Ukrainas drošības pamatintereses ir jāaizsargā. Tas bija vēstījums, ko mēs, eiropieši, devām prezidentam Trampam," pavēstīja Mercs.
"Ja Amerikas Savienotās Valstis strādās, lai panāktu mieru Ukrainā, kas aizsargātu Eiropas un Ukrainas intereses, tās var rēķināties ar mūsu pilnīgu atbalstu šajos centienos," sacīja Mercs.
Zelenskis pauda cerību, ka pamiers Ukrainā būs galvenais sarunu temats Trampa un Putina sarunās.
"Mēs ceram, ka tikšanās laikā galvenais temats būs pamiers, tūlītējs pamiers. To Amerikas Savienoto Valstu prezidents ir vairākkārt teicis. Viņš man ierosināja, ka pēc tikšanās Aļaskā mēs ar viņu sazināsimies un apspriedīsim visus rezultātus, ja tādi būs, un noteiksim mūsu turpmākos soļus, kas jau ir abpusēji," Zelenskis sacīja kopīgā preses konferencē ar Mercu.
NATO vadītājs Marks Rite pavēstīja, ka Eiropa un ASV ir "vienotas, lai panāktu šī briesmīgā kara izbeigšanu".
"Atzinīgi vērtējam Trampa vadību un ciešo koordināciju ar sabiedrotajiem. Tagad bumba ir Putina laukumā," platformā "X" pavēstīja Rite.
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena atzinīgi novērtēja "ļoti labo sarunu" ar Trampu un Ukrainas un Eiropas līderiem.
"Šodien Eiropa, ASV un NATO ir nostiprinājušas kopīgu nostāju Ukrainas jautājumā. Mēs turpināsim cieši koordinēt mūsu darbību. Neviens vairāk par mums nevēlas mieru, taisnīgu un ilgstošu mieru," pavēstīja Leiena.
Francijas prezidents Emanuels Makrons pavēstīja, ka tikai Zelenskis var vienoties ar Krieviju par teritorijām, lai izbeigtu Maskavas karu pret viņa valsti.
"Teritoriālos jautājumus attiecībā uz Ukrainu var pārrunāt un pārrunās tikai Ukrainas prezidents," Makrons sacīja žurnālistiem pēc sarunas ar Trampu.
Tramps piektdien tikšanās laikā ar Putinu centīsies panākt pamieru Ukrainā, sacīja Makrons, piebilstot, ka šis mērķis ir "ļoti svarīgs" un tam ir "mūsu atbalsts".
Tramps arī uzstās uz trīspusēju tikšanos ar Putinu un Zelenski nākotnē, sacīja Makrons, piebilstot, ka viņš cer, ka šādu tikšanos varētu sarīkot Eiropā "neitrālā valstī, kas būtu pieņemama visām pusēm".
Francijas prezidents sacīja, ka pašlaik "nav iesniegti nekādi nopietni priekšlikumi par teritoriju apmaiņu".