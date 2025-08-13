"Ukrainas zeme okupantiem netiks uzdāvināta!" Zelenskis un ES līderi gatavojas sarunām ar Trampu pirms viņa tikšanās ar Putinu
Eiropas līderi un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien piedalīsies tiešsaistes sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai vienotos par stingru pozīciju pirms viņa piektdien paredzētās tikšanās ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu.
Sagaidāms, ka šajās sarunās tiks akcentēts, ka bez Ukrainas piekrišanas nekādus lēmumus par valsts robežu dalīšanu nedrīkst pieņemt. Tramps iepriekš apgalvoja, ka jebkurš miera līgums ar Krieviju ietvertu "zināmu teritoriju apmaiņu", un tiek uzskatīts, ka viena no Vladimira Putina prasībām būs tāda, lai Kijiva agresorvalstij atdotu Donbasas reģiona austrumu daļas, kuras joprojām kontrolē Ukraina. Tikmēr Zelenskis uzstāja, ka ukraiņi "nedāvinās savu zemi okupantam", un norādīja, ka Ukrainas konstitūcija paredz referendumu pirms izmaiņām tās teritorijā.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Krievijas karaspēks veica negaidīti strauju izrāvienu Doņeckā radot nopietnu apdraudējumu pēdējām divām Ukrainas kontrolētajām pilsētām reģionā.
Zelenskis norādīja, ka pēc šīs ofensīvas "ir skaidrs", ka Maskavas mērķis ir izveidot "noteiktu informācijas telpu" pirms Trampa gaidāmās tikšanās ar Putinu, radot iespaidu, ka "Krievija virzās uz priekšu, kamēr Ukraina piekāpjas". Krievija pašlaik kontrolē mazāk par 20% Ukrainas teritorijas - gandrīz visu Luhansku un aptuveni 70% Doņeckas apgabala.
"Mēs redzam, ka Krievijas armija negatavojas izbeigt karu. Gluži pretēji - viņi veic kustības, kas liecina par gatavošanos jaunām ofensīvām operācijām," norāda Zelenskis.
Arī Eiropas sabiedroto vidū ir radušās bažas par iespēju, ka Tramps piekāpsies Putina prasībām. Tādēļ Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs trešdien ir sasaucis tiešsaistes tikšanos ar Baltā nama saimnieku, kurā piedalīsies arī Zelenskis, kā arī Francijas, Lielbritānijas, Somijas, Itālijas un Polijas un Eiropas Komisijas pārstāvji. Pēc tam Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Mercs rīkos arī tā sauktās Ukrainas militāro atbalstītāju Gribas koalīcijas sarunu kārtu.
Krievija kā tā saucamā "miera līguma" priekšnoteikumu ir pieprasījusi vairāku Ukrainas reģionu okupāciju, kā arī Ukrainas atteikšanos no ASV un ES militārā atbalsta, kā arī atteikšanos pievienoties NATO.