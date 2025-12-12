Mātes nolaidības dēļ Ropažu novadā dīķī noslīcis sešus gadus vecs bērns.
112
Šodien 12:00
Piemājas dīķī mirušu atrod sešus gadus vecu bērnu, kuru māte bija pametusi vienu tumsā un aukstumā - lietu nodod tiesai
Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai krimināllietu pret māti, kuru apsūdz par nolaidīgu rīcību, kuras rezultātā pērn Ropažu novadā piemājas dīķī noslīka viņas sešus gadus vecā meita.
Apsūdzība celta par cietsirdību pret mazgadīgo, nodarot fiziskas ciešanas, un prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Apsūdzētā bija palaidusi mazgadīgo meitu ārā pagalmā vienu spēlēties, bet pati palika dzīvesvietā. Apsūdzētā bijusi psihotropo vielu ietekmē, līdz ar to atstājusi bērnu bez uzraudzības. Apsūdzētā pieļāvusi, ka mazgadīgā meita viena pati ilgstoši atrodas ārpus dzīvesvietas ziemā, diennakts tumšajā laikā.
Nākamās dienas rītā meitene tika atrasta bez dzīvības pazīmēm piemājas teritorijā esošajā dīķī.
Apsūdzētā savu vainu viņai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzinusi pilnībā.
Prokuratūra atzīmē, ka šī lieta apliecina, ka vecāku nolaidīga rīcība attiecībā pret bērnu var novest pie kriminālatbildības iestāšanās.