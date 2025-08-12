ES līderi: ukraiņiem jābūt iespējai brīvi lemt par savu nākotni
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi otrdien kopīgā paziņojumā atzinīgi novērtējuši ASV prezidenta Donalda Trampa centienus panākt kara izbeigšanu Ukrainā, bet uzsvēruši, ka ceļu uz mieru nevar noteikt bez Ukrainas.
Ukraiņiem jābūt iespējai brīvi lemt par savu nākotni, un "nozīmīgas sarunas var notikt tikai pamiera vai karadarbības samazināšanas kontekstā", teikts paziņojumā, ko atbalstījuši visu ES dalībvalstu līderi, izņemot Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu.
Paziņojumā uzsvērts, ka "taisnīgam un ilgstošam mieram, kas nodrošina stabilitāti un drošību, ir jāievēro starptautiskās tiesības, tostarp neatkarības, suverenitātes un teritoriālās integritātes principi". Paziņojumā arī norādīts, ka karam Ukrainā ir plašāka ietekme uz Eiropas un starptautisko drošību, un pausta pārliecība, ka diplomātiskam risinājumam ir jāaizsargā Ukrainas un Eiropas būtiskās drošības intereses.
Eiropas Savienība sadarbībā ar ASV un citiem līdzīgi domājošiem partneriem turpinās atbalstīt Ukrainu un piemērot ierobežojošus pasākumus Krievijai, paziņoja ES līderi.
Pēc Vācijas kanclera Frīdriha Merca ierosinājuma, trešdien plānota Eiropas līderu videokonference, kā ar sazvanīšanās ar Trampu un Zelenski. Ukrainas sabiedrotie Eiropā bažījas, ka ar vienošanos, kas tiktu noslēgta bez Ukrainas, Kijivai varētu tikt uzspiesti nepieņemami kompromisi.
Tramps bijis izvairīgs, runājot par to, ko sagaida no tikšanās ar Putinu. Viņš izteicies, ka gatavojas novērtēt Putina idejas par kara izbeigšanu, un uzstās, ka viņam šis karš ir jāpārtrauc.
Pagājušajā nedēļā Tramps teica, ka "notiks zināma teritoriju apmaiņa, kas nāktu par labu" gan Ukrainai, gan Krievijai. Zelenskis šo ierosinājumu noraidīja.