VIDEO: kā zagļi "aptīrija" Labubu leļļu veikalu Kalifornijā - publicēti novērošanas kameras kadri
Kāds rotaļlietu veikals Kalifornijā ir šokā pēc tam, kad maskās tērpti zagļi rīta agrumā aizbēga ar aptuveni 7 000 ASV dolāru vērtām, ļoti pieprasītām Labubu lellēm. Tagad veikals publiskojis novērošanas kameras video, kurā redzams, kā maskās tērptie zagļi ielaužas telpās un iznes Labubu leļļu krājumus.
Jau vēstīts, ka veikala “One Stop Sales” līdzīpašniece Džoanna Avendano vietējai televīzijai ABC News Local 7 sacīja, ka nozagto preču vērtība varētu pārsniegt 30 000 ASV dolāru. Viena lelle var maksāt līdz pat 500 dolāriem, un melnajā tirgū cena mēdz sasniegt vairākus tūkstošus.
Viņa norādīja, ka zagļi apzināti izvēlējušies tikai Labubu lelles, ignorējot pārējo sortimentu. Visticamāk, ielaušanās bijusi iepriekš plānota — zagļi, iespējams, sekojuši veikala sociālo tīklu kontiem, kur nesen tika paziņots par jaunu piegādi.
"Instagram" ierakstā veikals paziņoja, ka zagļi “paņēma visu veikala preci un sagrāva telpas”, atstājot aiz sevis postījumus un tukšus plauktus. “Mēs joprojām esam šokā,” rakstīja īpašnieki, aicinot sabiedrību palīdzēt atrast vainīgos.
Veikals publicēja arī novērošanas kameru video, kurā redzama aizdomās turamo grupa ar džemperiem ar kapucēm un sejas maskām, ielaužoties telpās. Video fiksē, kā viņi pārmeklē plauktus, ņem kastes un nes tās uz gaidošo kravas automašīnu.
Zināms, ka aizdomās turamie zādzībai izmantoja nozagtu “Toyota Tacoma” automašīnu. Losandželosas apgabala šerifa departaments paziņoja, ka automašīna drīz pēc incidenta tika atrasta. Izmeklēšana turpinās, taču varas iestādes pagaidām nav sniegušas sīkāku informāciju par aizdomās turamajiem.
Labubu lelles ekskluzīvi ražo un tirgo uzņēmums “Pop Mart”, un tās kļuvušas par sava veida modes aksesuāru, ko fani pievieno somām vai mugursomām kā košu stila akcentu.