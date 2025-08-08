Labubu trakums: Losandželosā šīs lelles zog kā karstus pīrādziņus
Laupītāji pēc darba laika ielauzušies kādā Losandželosas veikalā un nozaguši kastes ar populārajām Labubu lellēm, kas šogad ieguvušas lielu popularitāti gan bērnu, gan pieaugušo vidū, tostarp arī slavenību aprindās.
Veikala “One Stop Sales” līdzīpašniece Džoanna Avendano vietējai televīzijai ABC News Local 7 sacīja, ka nozagto preču vērtība varētu pārsniegt 30 000 ASV dolāru.
Viņa norādīja, ka zagļi apzināti izvēlējušies tikai Labubu lelles, ignorējot pārējo sortimentu, un, visticamāk, ielaušanās bijusi iepriekš plānota – zagļi, iespējams, sekojuši veikala sociālo tīklu kontiem, kur nesen bija paziņots par jaunu piegādi.
Nozagšanas brīdī veikals atradās La Puente pilsētā, un drošības kameru ieraksti rāda četrus cilvēkus, kas aiznes pieprasīto preci. Vietējā šerifa birojs apstiprināja, ka tika nozagtas vairākas kastes ar lellēm aptuveni 7000 dolāru vērtībā, tomēr atkarībā no tā, kā tās tiek pārdotas vai pārdotas tālāk, faktiskā vērtība var būt daudz lielāka. Viena lelle var maksāt līdz pat 500 dolāriem, un melnajā tirgū cena mēdz sasniegt vairākus tūkstošus.
Labubu lelles ekskluzīvi ražo un tirgo uzņēmums “Pop Mart”, un tās kļuvušas par sava veida modes aksesuāru, ko fani pievieno somām vai mugursomām kā košu stila akcentu.