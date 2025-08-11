FOTO; VIDEO: Latvijas ugunsdzēsēji Portugālē aizvadījuši kārtējo spraigo nakti
Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji Portugāles ziemeļaustrumos aizvadījuši vēl vienu spraiga nakti, kuras laikā braukts pat caur uguni, lai turpinātu iesākto cīņu ar liesmām.
"Lai gan saule arī šorīt aust melnos dūmos, tomēr gaisā virmo gandarījuma sajūta, jo Latvijas komandai izdevās ierobežot ugunsgrēka izplatīšanos vairākos virzienos, tādējādi nosargājot vietējo iedzīvotāju mājās un nepieļaujot degšanas izplatīšanos apdzīvoto vietu iekšienē," vēsta VUGD.
Portugāles ziemeļaustrumos aizvadīta vēl viena spraiga nakts. 🔥— VUGD (@ugunsdzeseji) August 11, 2025
Latvijas ugunsdzēsēji glābēji Portugālē sniedz palīdzību riska sezonā
No šī gada 1. līdz 16. augustam sešpadsmit Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas devās uz Portugāli, lai Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros sniegtu palīdzību paaugstināta riska savvaļas ugunsgrēku sezonā.
VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Operatīvās pārvaldīšanas nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Ingars Avens uzsvēra: "Šie sausās zāles un meža ugunsgrēki būtiski atšķiras no tiem, ko piedzīvojam Latvijā. Portugāles ugunsdzēsēji gadu gaitā ir attīstījuši unikālas zināšanas, prasmes un taktiku šādu ugunsgrēku dzēšanā.
Ņemot vērā arī klimata pārmaiņas, ko novērojam Latvijā, šī būs ļoti vērtīga praktiska pieredze arī VUGD darbiniekiem. Tāpat tā ir iespēja palīdzēt kolēģiem Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros, un mēs esam gandarīti par šo sadarbību."
Ņemot vērā pieaugošo ugunsgrēku risku lielākajā daļā Portugāles, Eiropas Komisijas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs saņēmis oficiālu palīdzības pieprasījumu. Atsaucoties uz to, VUGD nosūtīja uz Portugāli vienību 16 amatpersonu sastāvā ar speciālajām dienesta pakāpēm. Ugunsdzēsēji glābēji pārstāvēs visus Latvijas reģionus un strādās ciešā sadarbībā ar vietējiem kolēģiem.
VUGD nodarbinātie galvenokārt sniedz atbalstu Almeirimas reģionā, taču, ja situācija prasīs, daļa vienības var tikt pārvietota uz citu teritoriju ar augstu meža ugunsgrēku risku. Šī būs jau trešā reize, kad Latvijas ugunsdzēsēji sniedz palīdzību Portugāles kolēģiem.
2025. gada 22. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja VUGD amatpersonu nosūtīšanu uz Portugāli, lai nodrošinātu savlaicīgu iesaisti savvaļas ugunsgrēku dzēšanā. Šajā ugunsgrēku sezonā Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismā piedalīsies aptuveni 583 ugunsdzēsēji no 13 ES dalībvalstīm.
Portugāle cīnās ar meža ugunsgrēkiem
Jau vēstīts, ka gandrīz 2000 ugunsdzēsēju otrdien cīnās ar meža ugunsgrēkiem visā Portugālē, kuru dēļ gandrīz visā valstī izsludināta paaugstināta ugunsbīstamība. Vislielākās bažas izraisa desmit lieli ugunsgrēki, no kuriem divi bija valsts ziemeļos un trīs valsts centrā.
Aptuveni 600 ugunsdzēsēju centās pakļaut kontrolei ugunsgrēku eikaliptu mežā Portugāles centrālajā daļā.
Varasiestādes norādīja, ka ugunsgrēki turpmākajās dienās karstuma dēļ varētu pastiprināties. Tāpat kā daudzas valstis, arī Portugāle katru vasaru saskaras ar meža ugunsgrēkiem.