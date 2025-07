Paradoksālā krievu rašistu villošanās: komunisti pret pareizticīgajiem - ķīviņi ap Ļeņina mūmiju

* Pēc filmas noskatīšanās Kurgānas pareizticīgās eparhijas mūks Afanasijs izteicies: “Mums jāsaprot, ka šie cilvēki – Trockis, Ļeņins un citi, kas ieradās no ārzemēm, lai Krievijā veiktu apvērsumu, – ir īsti teroristi. Viņi izraisīja asiņainu pilsoņu karu un teroru, viņi ķērās pie visu šķiru, ne tikai augšējo šķiru, iznīcināšanas. Mēs dzīvojam Urālu reģionā, un viena no lielākajām zemnieku sacelšanām šeit notika 1921. gadā. Zemnieki šeit tika iznīcināti veseliem ciematiem. Ja mēs nosodīsim cara ģimenes slepkavību, cilvēku iznīcināšanu reliģisku iemeslu dēļ, tautas aplaupīšanu, tad atbilde uz jautājumu: “Vai Ļeņina līķis ir nepieciešams valsts galvenajā laukumā?” pazudīs pats no sevis. Ikvienam būs skaidrs, ka tas nav vajadzīgs.”