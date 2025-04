"Tagad ir mūsu kārta zelt!" – Tramps izsludina minimālo 10% bāzes tarifu visām valstīm, Eiropai paredz 20%

Saskaņā ar Trampa politiku tiks ieviests bāzes 10% tarifs visām precēm no visām valstīm, izņemot tās, kuras atbilst USMCA brīvās tirdzniecības līgumam starp Meksiku, Kanādu un ASV (precēm, kas neatbilst līgumam, saglabāsies 25% tarifs). Importētāji no citām valstīm sāks maksāt 10% tarifu no sestdienas, plkst. 12:01 pēc Austrumu laika.