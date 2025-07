Pēc Fico atgriešanās pie varas 2023. gadā Slovākija kļuva par vienu no nedaudzajām valstīm Eiropā, kas saglabā prokrievisko kursu un atjauno tiešos kontaktus ar Krieviju, savukārt politiķis kļuva par vēlamu un bieži sastopamu viesi Kremļa pasākumos. Par to ziņo "Informācijas Pretestība", norādot, ka tas liecina par to, ka Slovākija kļūst par jauno Krievijas trojas zirgu Eiropas Savienībā.