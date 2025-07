Tramps nelegālajiem imigrantiem sarūpējis īpašu nometni, kuru "apsargās" aligatori un čūskas

Alkatrasa ir bijušais cietums, kas no 1934. līdz 1963.gadam atradās uz mazas saliņas Sanfrancisko līcī. Pateicoties stingrajai apsardzei, kā arī līča stindzinošajam ūdenim un spēcīgajām straumēm, tas izpelnījās ASV visdrošākā cietuma slavu — oficiāli nav apstiprināts neviens sekmīgs ieslodzīto bēgšanas mēģinājums. Kopumā no Alkatrasas mēģināja aizbēgt 36 ieslodzītie, no kuriem 23 notvēra, 7 nošāva, bet 3 noslīka. Tikai 3 bēgļu liktenis nav zināms, kad 1962. gada 11. jūnija naktī aizbēga Frenks Moriss un brāļi Klārenss un Džons Englini, kuri Alkatrasā nokļuva tādēļ, ka jau mēģināja aizbēgt no iepriekšējām ieslodzījuma vietām. Tā kā par viņiem kopš tā laika nav bijušas nekādas ziņas, tiek uzskatīts, ka bēgļi gājuši bojā līcī.