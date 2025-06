"Tētuks reizēm lamājas," kā NATO samitā apspēlēja Donaldu Trampu

Galvenais samita sasniegums bija ASV apliecinājums, ka tā ir piekritusi Vašingtonas līguma 5. pantam. Taču par to Eiropa piekritusi būtiskai aizsardzības izdevumu paaugstināšanai - no 2% IKP uz 3,5%, plus vēl 1,5% infrastruktūras modernizācijai. Tas bija bezprecedenta solis, ko ASV prasīja jau daudzu gadu garumā.