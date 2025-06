Tramps priekšlaicīgi pamet G7 sanāksmi un aicina Teherānas iedzīvotājus evakuēties

Lai gan iepriekš Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pirmdien paziņoja, ka G7 valstu līderi samitā pastiprinās spiedienu uz Krieviju, Tramps izteicās, ka runāt par to "nav viegli". Uz jautājumu, vai Vašingtona atbalsta Eiropas valstu centienus pakļaut Maksavu jaunām sankcijām, pirms divpusējās tikšanās ar Stārmeru Tramps atbildēja: "Nu ko, Eiropa par to runā, taču vēl nav to izdarījusi." "Pagaidīsim, kad vispirms to izdarīs viņi," piebilda Baltā nama saimnieks.