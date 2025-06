Li Džemjuns stājas Dienvidkorejas prezidenta amatā...

Jau 4.decembra rītā Juns atcēla karastāvokli pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt. Parlaments 14.decembrī atstādināja Junu no amata impīčmenta ceļā, un Konstitucionālā tiesa 4.aprīlī apstiprināja Juna atcelšanu no amata. Junam vēl nāksies stāties tiesas priekšā kriminālapsūdzībās par dumpi.