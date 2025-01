Par karastāvokļa izsludināšanu aizturēts Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols

Prezidents 4.decembra rītā atcēla karastāvokli pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt. Parlaments kopš 14.decembra ir atstādinājis Junu no amata impīčmenta ceļā. Juna atcelšana no amata jāapstiprina Konstitucionālajai tiesai, kurai lēmums Juna lietā jāpieņem 180 dienu laikā. Ja Konstitucionālā tiesa apstiprinās Juna atcelšanu, divu mēnešu laikā būs jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas.