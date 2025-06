Lietuvieši paziņo, ka Viļņa oficiāli apsteigusi Rīgu un kļuvusi par lielāko pilsētu Baltijā

Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem, it īpaši tehnoloģiju nozarē, Viļņa pievērš lielu uzmanību starptautiskās sabiedrības piesaistei un integrācijai. Viļņas Starptautiskais nams, ko pārvalda Go Vilnius, piedāvā visaptverošus integrācijas un izglītības pakalpojumus ārvalstniekiem, palīdzot viņiem iekļauties pilsētas dzīvē. Tā kalpo kā vienas pieturas aģentūra visiem, kas tikko ieradušies Viļņā. Katru gadu pilsētā notiek pasākums “Viļņa ir mana pilsēta”, kas pulcē ap 7000 dalībnieku – gan vietējos iedzīvotājus, gan ārzemniekus. Pašlaik ārvalstnieki veido vairāk nekā 12 % no Viļņas iedzīvotājiem, atspoguļojot pilsētas arvien pieaugošo daudzveidību.