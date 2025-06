"Krievija negaida": Lietuvas prezidents mudina NATO valstis ātrāk palielināt aizsardzības izdevumus

Patlaban NATO dalībvalstis ir apņēmušās aizsardzībai tērēt 2% no IKP, lai gan ne visas no tām ir sasniegušas šo mērķi. Viļņas samita mērķis ir vienoties par 5% no IKP aizsardzības izdevumiem, sīkāk neprecizējot vai nesadalot saistības pa apakšgrupām. Līdz šim Baltijas valstis un Polija ir publiski paziņojušas par plāniem aizsardzībai tērēt 5% no IKP vai vairāk.