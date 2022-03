Kandava, Latvija. Kalpaka skolas kursantu pārgājiens ziemas apstākļos. (Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija)

Valdība konceptuāli apstiprina aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2,5% no IKP

Ministru kabinets (MK) šodien, 1. martā, konceptuāli apstiprināja Aizsardzības ministrijas (AM) priekšlikumu līdz 2025. gadam palielināt aizsardzības budžetu līdz 2,5 % no iekšzemes kopprodukta (IKP), portālu Jauns.lv informēja AM pārstāvji.