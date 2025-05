Somijas pierobežā parādās militāri objekti – kam gatavojas Krievija?

Petrozavodskā, kas atrodas aptuveni 160 kilometrus no Somijas, izbūvēti trīs lieli angāri, kuros, pēc ekspertu domām, varētu glabāt bruņutehniku. Savukārt Severomorskā, kas agrāk bija slēgta aviobāze, tagad ir atjaunota – attēlos redzami helikopteri uz skrejceļa, tikai 110 kilometrus no Somijas un mazāk nekā 70 kilometrus no Norvēģijas.