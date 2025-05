Lietuva izstājusies no Otavas konvencijas...

Izstāšanās no konvencijas spēkā stāsies sešus mēnešus pēc tam, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram tiks iesniegti oficiāli dokumenti. Jau vēstīts, ka iecerēts - Latvija, Igaunija, Lietuva un Polija no konvencijas izstāsies vienlaikus Arī Somijas premjerministrs Peteri Orpo ir paziņojis, ka Somija plāno izstāties no Otavas konvencijas.