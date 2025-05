17. aprīlī Krievija netālu no Miroļubivkas, tieši uz austrumiem no Pokrovskas, uzsāka to, ko "Forbes" nosauca par nepieredzētu uzbrukumu, kurā piedalījās 150 motocikli un kvadricikli. Šie spēki uzbruka Ukrainas pozīcijām, ko ieņēma 14. Červonas Kaļinas brigāde.