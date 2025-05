Krievi sūta uzbrukumā motociklistus ar padomju karogiem, ukraiņi šo izrādi pārvērš par slaktiņu

Šādos apstākļos Krievijas spēki arvien vairāk ir novirzījuši savu uzmanību uz Toreckas apiešanu, virzoties cauri apkārtējiem apdzīvotajiem punktiem, piemēram, Ščerbinivkai un tās pieguļošajiem rajoniem. Krievijas mērķis ir aplenkt pilsētu un piespiest to sabrukt no abām pusēm pēc tam, kad pēdējā gada laikā tai neizdevās to ieņemt tieši.