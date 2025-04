Ukrainis par pāvestu? Jaunā pāvesta vēlēšanās piedalīsies arī Austrāliju pārstāvošais Mikola Bičoks

Pašlaik vadošo kandidātu lokā tiek minēti, piemēram, 70 gadus vecais Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Parolins, 67 gadus vecais Filipīnu pārstāvis Luiss Antonio Tagle, potenciāli pirmie melnādainie pāvesti no Āfrikas — 76 gadus vecais Ganas pārstāvis Pīters Tērksons un 79 gadus vecais Roberts Sarahs no Gvinejas, kā arī vairāki citi Eiropas pārstāvji, to skaitā 72 gadus vecais Ungārijas pārstāvis Peters Erdē, 69 gadus vecais Itālijas pārstāvis Mateo Dzupi, 59 gadus vecais Portugāles pārstāvis Žozē Tolentinu Mendonsa, 68 gadus vecais Maltas pārstāvis Mario Greks, 79 gadus vecais Lielbritānijas pārstāvis Vinsents Nikolss, kā arī vēl viens Itālijas pārstāvis ar diezgan neparastu uzvārdu — 60 gadus vecais Pjerbatista Picaballa.