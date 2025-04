11 pārsteidzoši fakti par pāvestiem...

Pāvestus ievēlē uz mūžu. Vai kāds ir atkāpies no pāvesta amata?

Pilnīgi droši ir zināms par sešiem pāvestiem, kuri paši atkāpās no amata, pieci to izdarīja tālā senatnē. Mūsdienās to izdarīja tikai Benedikts XVI, kurš atkāpās 2013. gadā, kļūstot pirmo, kas to izdarījis kopš Gregora XII 1415. gadā. Pirms tam to izdarīja Selestīns V 1294. gadā, Gregors VI 1046. gadā, Benedikts IX 1048. gadā un Jānis XVIII 1009. gadā.