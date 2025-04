Putins izsludina "Lieldienu pamieru", bet jau runā par pārkāpumiem

"Vadoties no humāniem apsvērumiem, no šodienas plkst.18.00 līdz plkst.00.00 no svētdienas uz pirmdienu Krievijas puse izsludina Lieldienu pamieru. Pavēlu šajā laikā apturēt visu karadarbību," TASS citē Krievijas diktatoru.