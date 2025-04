Bijušais Krievijas Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks Šamarins saņem ilgu ieslodzījumu, taču raujas slepkavot ukraiņus kā "parasts karavīrs"

Kad 2022. gada pavasarī izgāzās Kremļa iecerētais "zibenskarš" Ukrainā, tur likvidēto karavīru aizstāšanai sāka masveidā vervēt ieslodzītos par smagiem noziegumiem, viņiem solot sodāmības dzēšanu. Vispirms ar to nodarbojās 2023. gadā likvidētā Jevgeņija Prigožina "Vagner" algotņu grupējums, pēc Prigožina nāves tā funkcijas pārņēma Krievijas Aizsardzības ministrija. Daudzi salašņas šo unikālo iespēju izmantoja ne tikai tam, lai izvairītos no soda izciešanas par zvērīgiem noziegumiem, bet pat pamanījās izbēgt no soda jau pēc jaunu noziegumu pastrādāšanas pēc atgriešanās dzimtenē, līgumu ar ministriju noslēdzot vēlreiz.