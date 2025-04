Meloni: Trampa tarifi nenāk par labu ne ASV, ne Eiropai

Viņa arī paziņoja, ka Itālija koordinēsies ar saviem partneriem Eiropā, lai aizstāvētu savas ekonomiskās intereses. Tramps trešdien paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā nosakot 34% tarifu precēm no Ķīnas, 32% precēm no Taivānas, 26% precēm no Indijas, 25% precēm no Dienvidkorejas, 24% precēm no Japānas un 20% precēm no Eiropas Savienības (ES).