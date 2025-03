Krievu komiķi izliekas par Edgaru Rinkēviču un apmuļķo Kosovas premjeru

Video sākumā viens no krievu dueta dalībniekiem apsveic Kurti ar “lielāko uzvaru” vēlēšanās. Sarunas gaitā Kurti pauž bažas par “hibrīdkara apdraudējumu, kas vērsts pret valdību jau no pašiem sākumiem”, norādot, ka tas galvenokārt nāk no Serbijas un Krievijas.