Triks ar Navaļnija viltus līdzgaitnieku: dziļviltojums vai tikai grims?

Marta vidū, sūtot epastu, ar Saeimas Ārlietu komisiju sazinājās Navaļnija līdzgaitnieks Volkovs. Viņš lūdza attālinātu tikšanos ar deputātiem. Saruna arī notika. Pēc tam no Saeimas Volkova kontaktus ieguva LTV. Un, kā atklājās tikai pēc LTV sižeta, tas nebija īstais Volkovs.

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA) pēc tam skaidroja, ka atsaukušies viltvārža aicinājumam uz tikšanos, jo “uzsaukuma teksts bija ļoti uzrunājošs”. Viņš vēlējās runāt par Navaļnija veselības stāvokli, par sankciju politiku pret Krieviju.

Kols arī pastāstīja, ka neīstais Volkovs ar deputātiem runājis videokonferences režīmā ar ieslēgtu kameru: “Tā nebija fotogrāfija, tas bija dzīvs cilvēks, runājošs.”

Kā tieši viltus Volkovs izskatījās, nav zināms, jo saruna netika ierakstīta, LTV raidījumam atbildēja Saeimā. Taču deputāta Kola publicētā viltvārža fotogrāfija, kas uzņemta identiskā viņa sarunā ar Igaunijas parlamenta deputātiem, liecina par apbrīnojamu līdzību.

Atrast tādu Volkova dubultnieku būtu daudz grūtāk nekā uzlikt īstā Volkova seju kādam citam, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Tādēļ arī citās valstīs, kur viltus Volkovs uzdarbojās, izvirzīja versiju par “deepfake” tehnoloģija, kas maina video redzamā cilvēka seju uz kādu citu.

Tehniski tas ir izdarāms. Šī video viltošanas tehnoloģija strauji attīstās. Tagad pat fotogrāfijai var likt runāt dažu minūšu laikā.

“Tas, kas ir parādījies pēdējā gada laikā, kas ir nācis klāt, tās ir jaudīgas iespējas veikt to reālajā laikā. Ja iepriekš bija jāvelta vairākas stundas, lai sagatavotu pietiekamas izšķirtspējas vai ilguma video ar attiecīga cilvēka viltoto seju, viltotu balsi, tad mūsdienās eksistē matemātiskie modeļi, kas ļauj to izdarīt reālajā laikā,” skaidro IT drošības eksperts Kirils Solovjovs. Tas nozīmē, ka ir iespējams seju mainīt arī videokonferences laikā.

Taču videokonferences ieraksts ar Ukrainas deputātiem, kas ir publicēts internetā, uzskatāmi parāda, ka vismaz ukraiņi netika apmānīti ar kādas tehnoloģijas palīdzību. Viens no viltvāržiem bija pārģērbies, bet Ukrainas politiķi to nepamanīja.

Viss liecina, ka par Navaļnija sabiedroto saziņā ar politiķiem, dažādām organizācijām un medijiem uzdevās tā dēvētie izjokotāji no Krievijas – “Vovans” un “Lexus”, īstajos vārdos - Vladimirs Kuzņecovs un Aleksejs Stoļarovs.

Abu “Youtube” kontā šonedēļ publicēta pirmā saruna, kā izskatās, no sarunu cikla ar dažādu valstu politiķiem. “Vovans” un “Lexus” saviem sekotājiem dažādos sociālajos tīklos komentāros noliedza, ka būtu krāpušies, izmantojot “deepfake” tehnoloģiju, bet vienkārši uzlikuši atbilstošu grimu.

Par to, vai arī Latvijas deputāti “iekrituši” uz tik vienkāršu triku, varēs pārliecināties, ja viltvārži publicēs sarunu arī ar Saeimas Ārlietu komisijas deputātiem.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts uzskata, ka šīs aktivitātes veiktas ar mērķi diskreditēt Navaļniju un viņa sabiedrotos gan Krievijā, gan Rietumos.

“Krievijā ir mēģinājumi maksimāli piejaucēt jebko, kas darbojas humora jomā. Vai tie ir vakara šovi, vai jebkas cits. Tur ir skaidrs, ka smiesies par Rietumiem, par Kremli – nē, vai ļoti komplementāri. Un mēs redzam šos divus tā saucamos izjokotājus, kas ļoti izteikti iet šajā pašā virzienā,” pauž Sārts.

Arī Latvijas izlūkdienests Satversmes aizsardzības birojs (SAB) ir pārliecināts, ka “Vovans”un “Lexus” nav neatkarīgi aktīvisti: “SAB vērtējumā viņu darbība tiek koordinēta un pilnībā atbilst Kremļa politiskajām interesēm un ir Krievijas mērķtiecīgi īstenota ietekmes operācija.”

