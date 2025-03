"Paveicies" ar sauli tikpat ļoti kā mums, bet kur ir āķis - kāpēc somi ir laimīgākie pasaulē

Iepriekš jau arī žurnāls "Jauns OK" vēstīja, ka Skandināvijā cilvēkiem ir “paveicies” ar saules gaismu tikpat ļoti kā mums. Ziemeļvalstu iedzīvotājiem nav sveši sezonāli afektīvie traucējumi jeb, angļu valodā saīsinot, SAD (Seasonal Affective Disorder). Šis ir viens no depresijas paveidiem, kas skar lielu daļu pasaules iedzīvotāju, kas piedzīvo visus četrus gadalaikus. Sociologi to skaidro ar saules gaismas trūkumu, kas nereti izvēršas depresijā, melanholijā, apātijā, pat alkoholismā. Jau astoņdesmitajos gados ziemeļu ārsti pacientiem uzstājīgi sāka izrakstīt D vitamīnu, līdz ar to mūsdienās šie cipari ir krasi samazinājušies. Otrs – skandināvi cenšas izbaudīt drūmos laikapstākļus, dodoties pārgājienos. Kā vēsta izteiciens, nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Vēl skandināvi īpašu uzmanību pievērš miegam. Pilnvērtīgs miegs ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatvajadzībām, kas ne tikai palīdz ķermenim saglabāt veselību, bet arī var laikus novērst fiziskas un psihiskas saslimšanas. Turklāt vairākos reģionos strikti tiek kontrolēta alkohola tirdzniecība. Sāksim ar to, ka alkoholam ir milzīgi nodokļi. Piemēram, Zviedrijā pārtikas veikalos var nopirkt tikai dzērienus, kas nav stiprāki par 3,5 %. Bet alkohola tirdzniecības uzņēmuma veikali, kur pārdod grādīgos dzērienus, darbu beidz pulksten 15.00 sestdienas pēcpusdienā, lai durvis vērtu tikai pirmdien pulksten 10.00. Plašāk par žurnāla "Jauns OK" izpētīto lasi šeit.