Azerbaidžāna un Armēnija paziņo par gatavību parakstīt miera līgumu, izbeidzot gadu desmitiem ilgušo asiņaino konfliktu

Janvāra beigās Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans paziņoja, ka no 17 miera līguma projekta punktiem par diviem vienošanās vēl nav panākta. Armēnijas ārlietu ministrs Ararats Mirzojans trešdien uzrunā parlamentā sacīja, ka saistībā ar diviem punktiem atrisinājums vēl nav panākts. Viens no galvenajiem jautājumiem bija domstarpības par trešo pušu spēku neizvietošanu gar valstu kopīgo robežu, sacīja Pašinjans. Viņš rosināja atļaut šādu spēku izvietošanu tajos robežas posmos, kur demarkācija jau ir veikta. Bija arī domstarpības par abu pušu plāniem atsaukt tiesvedības lietas no starptautiskajām tiesu iestādēm.