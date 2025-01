Azerbaidžānas prezidents Alijevs draud iznīcināt "fašistisko" Armēniju

Pērn Azerbaidžāna pieprasīja, lai Armēnija nodrošina brīvu un nekontrolētu koridoru līdz Nahčivanas eksklāvam, ko no Azerbaidžānas pamatteritorijas šķir Armēnijas teritorija. Armēnija raizējas, ka koridora atvēršana no Azerbaidžānas robežas līdz Nahčivanai, kuru ieskauj Armēnijas un Irānas teritorija, novedīs pie jaunām teritoriālām prasībām no Baku puses.